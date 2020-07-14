Школьников Югры зовут заняться добрыми делами летом
Югорских подростков приглашают в школу социального проектирования.
- Ребята будут учиться у экспертов, пробовать новое, а также пройдут путь от идеи проекта до его реализации, - сообщает пресс-служба регионального департамента образования.
За два летних месяца подростки узнают, как создаются социальные или бизнес-проекты, на собственном опыте поймут процессы, с которыми сталкивается любой предприниматель, научатся создавать команды, распределять роли, планировать и вести переговоры.
Также участники найдут новых друзей и единомышленников, смогут привлечь партнёров в свои проекты.
Участие в бесплатное, обучение проходит дистанционно. Заявки принимаются от подростков 10-17 лет в соцсети «ВКонтакте».
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