2020-07-13T08:42:48+03:00
Общество

Во время пандемии коронавируса в Югре увеличилось число школьников-медалистов

2020 год – 850 медалей, 2019 – 500 медалей
Руслан Савинов
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Во время пандемии коронавируса в Югре увеличилось число школьников-медалистовВо время пандемии коронавируса в Югре увеличилось число школьников-медалистовФото: pixabay.com
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Среди выпускников югорских школ выросло число медалистов. Как отмечается, результат сильно превосходит предыдущие годы.

Так, в 2020 году школу с медалью окончили 850 учеников. Для сравнения, в 2019 году таким результатом похвалиться могли только 500.

- На аттестаты повлияли особые условия проведения итоговой аттестации в обстановке пандемии. ЕГЭ в 2020 году школьники Югры будут сдавать в июле и августе, - сообщили в пресс-службе региональной думы.

Напомним, что итоговые испытания состоялись по географии, литературе, информатике, русскому языку и математике. Таким образом, самые массовые экзамены уже позади. Сегодня, 13 июля, школьники будут сдавать историю и физику.

- Сдача ГИА в этом году организована в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Преподаватели, привлечённые к проведению ЕГЭ, прошли тестирование на коронавирус, – обратил внимание депутат думы ХМАО Сергей Великий.

Добавим, что в школах, где проводится ЕГЭ, работают входные фильтры, а у всех пришедших на экзамены измеряется температура.

- При признаках ОРВИ к сдаче не допускаются. Причина признаётся уважительной и позволяет заболевшему выпускнику пройти испытания в резервные дни, - уточнили специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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