Третий день ЕГЭ завершается в Югре
Директор департамента образования и молодёжной политики ХМАО Алексей Дренин напомнил, что сегодня, 7 июля, завершается уже третий день ЕГЭ.
- Первые экзамены прошли ещё 3 июля — это экзамены по информатике, литературе и географии. Участие приняли более 2000 человек, - напомнил Алексей Дренин.
Вчера, 6 июля, и сегодня, 7 июля, прошли самые массовые экзамены:
- Вчера более 6000 человек, сегодня — 3000, - пояснил глава регионального депобра.
Отметим, что следующий экзамен также массовый: 10 июля — будет олее 5200 участников.
Добавим, что экзамены проводятся в соответствии со всеми требованиями, которые ввели в период пандемии, всё строго по рекомендациям Роспотребнадзора.
- Все привлекаемые на экзамены специалисты проходят тестирование на COVID-19. Также работают входные фильтры — обеспечена термометрия, осмотр медработниками, обработка антисептиками, - подвел итог Алексей Дренин.
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ИСТОЧНИК KP.RU