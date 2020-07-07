2020-07-07T13:35:33+03:00
Общество

Третий день ЕГЭ завершается в Югре

Предстоит еще один массовый экзамен – 10 июля
Руслан Савинов
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Третий день ЕГЭ завешается в ЮгреТретий день ЕГЭ завешается в ЮгреФото: pixabay.com
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Директор департамента образования и молодёжной политики ХМАО Алексей Дренин напомнил, что сегодня, 7 июля, завершается уже третий день ЕГЭ.

- Первые экзамены прошли ещё 3 июля — это экзамены по информатике, литературе и географии. Участие приняли более 2000 человек, - напомнил Алексей Дренин.

Вчера, 6 июля, и сегодня, 7 июля, прошли самые массовые экзамены:

- Вчера более 6000 человек, сегодня — 3000, - пояснил глава регионального депобра.

Отметим, что следующий экзамен также массовый: 10 июля — будет олее 5200 участников.

Добавим, что экзамены проводятся в соответствии со всеми требованиями, которые ввели в период пандемии, всё строго по рекомендациям Роспотребнадзора.

- Все привлекаемые на экзамены специалисты проходят тестирование на COVID-19. Также работают входные фильтры — обеспечена термометрия, осмотр медработниками, обработка антисептиками, - подвел итог Алексей Дренин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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