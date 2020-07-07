Выпускники в Ханты-Мансийске сдают первые ЕГЭ
В Ханты-Мансийске стартовала экзаменационная кампания. В текущем году 597 выпускников 11 классов школ города сдают единый государственный экзамен.
- Всего в столице ХМАО организовано три пункта проведения экзамена – в школах №5,6 и 7, а также – в Технолого-педагогическом колледже для выпускников прошлых лет, - утонили а пресс-службе администрации города.
В организации экзаменов задействовали 422 специалиста, в том числе, родителей: все они сдали тесты на COVID-19.
- В этом году выпускникам и их родителям пришлось особенно непросто, в связи с введенными ограничительными мерами и необходимостью перестраиваться на дистанционный формат обучения и подготовки, - заявил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.
Добавим, что перед открытием пунктов ЕГЭ была проведена генуборка с применением дезинфицирующих средств по рекомендациям Рособрнадзора и Роспотребнадзора.
- После каждого экзамена проводится тщательная обработка в помещениях, - добавили городские власти.
Все аудитории обеспечены приборами для обеззараживания воздуха Всем сдающим экзамен бесконтактно измеряют температуру. Людей с повышенной температурой и симптомами ОРВИ не допускают.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Более 9 тысяч школьников сдадут ЕГЭ в Югре
3 июля сдавали географию, литературу и информатику (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU