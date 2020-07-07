2020-07-07T11:19:38+03:00
Общество

Выпускники в Ханты-Мансийске сдают первые ЕГЭ

Экзамен напишут 597 выпускников
Руслан Савинов
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Выпускники в Ханты-Мансийске сдают первые ЕГЭ. Фото администрации города.Выпускники в Ханты-Мансийске сдают первые ЕГЭ. Фото администрации города.
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В Ханты-Мансийске стартовала экзаменационная кампания. В текущем году 597 выпускников 11 классов школ города сдают единый государственный экзамен.

- Всего в столице ХМАО организовано три пункта проведения экзамена – в школах №5,6 и 7, а также – в Технолого-педагогическом колледже для выпускников прошлых лет, - утонили а пресс-службе администрации города.

В организации экзаменов задействовали 422 специалиста, в том числе, родителей: все они сдали тесты на COVID-19.

- В этом году выпускникам и их родителям пришлось особенно непросто, в связи с введенными ограничительными мерами и необходимостью перестраиваться на дистанционный формат обучения и подготовки, - заявил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Добавим, что перед открытием пунктов ЕГЭ была проведена генуборка с применением дезинфицирующих средств по рекомендациям Рособрнадзора и Роспотребнадзора.

- После каждого экзамена проводится тщательная обработка в помещениях, - добавили городские власти.

Все аудитории обеспечены приборами для обеззараживания воздуха Всем сдающим экзамен бесконтактно измеряют температуру. Людей с повышенной температурой и симптомами ОРВИ не допускают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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