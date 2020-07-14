2020-07-14T10:16:32+03:00
Общество

Аэропорт Сургута за первую половину 2020 года обслужил более полумиллиона пассажиров

Промежуточные итоги работы подвели в воздушной гавани города
Руслан Савинов
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Аэропорт Сургута за первую половину 2020 года обслужил более полумиллиона пассажировАэропорт Сургута за первую половину 2020 года обслужил более полумиллиона пассажировФото: pixabay.com
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Международный аэропорт Сургута за шесть месяцев 2020 года обслужил 559 509 человек. Отмечается, что это на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда пассажиропоток составил 836 645 человек.

- Услугами авиакомпаний на внутренних направлениях в воздушной гавани Сургута воспользовались 437 657 пассажиров (-32%), на международных – 41 142 (-51,5%). Объем грузов и почты воздушной гавани за шесть месяцев текущего года составил 1 461 065 и 176 499 тонн соответственно, - рассказали сотрудники аэропорта.

Пассажиропоток снизился из-за эпидобстановки: были отменены международные рейсы, а также резко сократилось число полетов на внутренних авиалиниях. В условиях борьбы с пандемией авиакомпании вынуждены сокращать количество рейсов в зависимости от фактической загрузки.

Известно, что yаиболее популярными маршрутами по внутренним направлениям у сургутян за последние шесть месяцев 2020 года стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург и Уфа.

Добавим, что в июне вновь открылось прямое авиасообщение в Геленджик, Сочи, Анапу, Симферополь, Барнаул, Белгород, Грозный.

Добавим, что на территории аэропорта реализуется весь комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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