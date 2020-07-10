2020-07-10T15:50:16+03:00
Общество

В аэропорту Урая нашли нарушения безопасности

Часть спецтранспорта воздушной гавани отстранили от эксплуатации
Руслан Савинов
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В аэропорту Урая нашли нарушения безопасности. Фото транспортной прокуратуры.В аэропорту Урая нашли нарушения безопасности. Фото транспортной прокуратуры.
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Сургутская транспортная прокуратура провела проверку по вопросам содержания и эксплуатации спецтранспорта в аэропорту Урая.

Установлено, что в авиапредприятии выпускалась для выполнения работ аэродромная самоходная техника без прохождения ежегодного технического осмотра в Гостехнадзоре Югры, свидетельствующего о ее исправности, - сообщили специалисты.

Особо отмечается, что нарушение требований закона к допуску транспортных средств могло повлечь наступление происшествий на транспорте. Это напрямую повлияло бы на безопасность полетов в процессе работы аэропорта.

К настоящему моменту спецтранспорт отстранен от эксплуатации до получения свидетельства о прохождении технического осмотра.

Добавим, что по постановлениям транспортного прокурора начальник службы спецавтотранспорта аэропорта привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования». Виновного оштрафовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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