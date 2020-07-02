2020-07-02T14:35:41+03:00
Общество

В водоохранной зоне югорской реки Картопья обнаружили серьезные нарушения

Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды уже приняли меры
Руслан Савинов
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В водоохранной зоне югорской реки Картопья обнаружили серьезные нарушения. Фото Природнадзора ХМАО.В водоохранной зоне югорской реки Картопья обнаружили серьезные нарушения. Фото Природнадзора ХМАО.
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В мае 2020 года в Югре по обращению одного из югорчан стало известно об использовании водоохранной зоны реки Картопья в Советском с нарушением требований природоохранного законодательства.

- Проведен осмотр территории, установлено, что физлицо М. использовал арендованный земельный участок в водоохранной зоне реки Картопья и произвел отсыпку земельного участка песком, - сообщили в пресс-службе регионального Природнадзора.

В связи с отсутствием дренажной системы на земельном участке происходил смыв дождевыми и талыми водами песка с территории арендованного участка до береговой линии в водоохранной зоне реки Картопья.

Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды обследовали объект: возбуждены административные производства по статьям «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение» и «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности».

В итоге в июне гражданину М. выдали предписание об устранении нарушения законодательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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