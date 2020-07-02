Уровень воды во всех югорских реках стабилизировался
Уровень воды в югорских реках стабилизировался. За минувшую неделю все подтопленные садовые участки в Нижневартовске и четыре придомовых территории Пашторах Белоярского района стали полностью свободны от воды.
Сейчас во всех муниципалитетах региона уровни в реках находятся ниже опасных явлений.
- Тенденция снижения уровня воды от пиковых значений продолжится на всех реках округа, за исключением Северной Сосьвы, где возможны колебания от – 15 до +30 см. в сутки без достижения критических явлений, - сообщают гидрометеорологи.
Добавим, что спасательные службы и органы местного самоуправления готовы к оказанию помощи при прогнозировании неблагоприятных и опасных явлений.
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ИСТОЧНИК KP.RU