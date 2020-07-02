2020-07-02T12:08:10+03:00
Общество

Уровень воды во всех югорских реках стабилизировался

Не осталось ни одной подтопленной территории
Руслан Савинов
Поделиться:
Уровень воды во всех югорских реках стабилизировался. Фото МЧС по ХМАО.Уровень воды во всех югорских реках стабилизировался. Фото МЧС по ХМАО.
Изменить размер текста:

Уровень воды в югорских реках стабилизировался. За минувшую неделю все подтопленные садовые участки в Нижневартовске и четыре придомовых территории Пашторах Белоярского района стали полностью свободны от воды.

Сейчас во всех муниципалитетах региона уровни в реках находятся ниже опасных явлений.

- Тенденция снижения уровня воды от пиковых значений продолжится на всех реках округа, за исключением Северной Сосьвы, где возможны колебания от – 15 до +30 см. в сутки без достижения критических явлений, - сообщают гидрометеорологи.

Добавим, что спасательные службы и органы местного самоуправления готовы к оказанию помощи при прогнозировании неблагоприятных и опасных явлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вода ушла с подтопленных территорий в районе Нижневартовска

Лишь 8 из ранее пострадавших 120 садовых участков частично наводнены (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У каждого югорчанина есть возможность отблагодарить медработников
Уровень воды во всех югорских реках стабилизировался
Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Югорчанам пояснили, возможно ли проведение капремонта раньше установленного срока
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 2 июля 2020 года составило 9485 человек
Служащая Советского центра занятости населения в Югре подозревается в получении взяток
Югорская шахматистка обыграла действующую чемпионку мира и вышла в четвертьфинал этапа женского гран-при
Столкновение «Тойоты» и «Чери» в Нижневартовске: серьезно пострадал один из водителей
Масштабные работы по озеленению Нижневартовска продолжили
При демонтаже аварийного дома в Югре провернули аферу с бюджетными средствами
В Сургутском районе создали серию вдохновляющего стрит-арта
Погода в Югре 2 июля: кратковременный дождь
Избирательные участки Югры закрылись для голосования
Председатель Избиркома Югры поделился технологиями помощи глухим избирателям
В Радужном водитель трактора раздавил ковшом рабочего
В Югре явка на голосовании по поправкам в Конституцию достигла почти 57 %
В Нижневартовске заработала горячая линия по вопросам COVID-19
В Октябрьском районе ждут суда рыбаки, промышлявшие в месте нереста
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 1 июля 2020 года составило 9 212 человек
В Югре проголосовали больше половины избирателей
Арест иномарки заставил вартовчанина вспомнить про алименты
В Мегионе подешевел проезд в общественном транспорте
Московские эксперты дали оценку организации медпомощи в Югре
В Югре задержали женщину, вонзившую нож в живот сожителя
Глава Югры оценила работы по восстановлению покрытия моста в Ханты-Мансийске
Избирательные участки Югры открылись для голосования по поправкам в Конституцию
Погода в Югре 1 июля: пасмурно, дождливо, местами грозы