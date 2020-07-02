2 Июль 2020 2020-07-02T12:08:10+03:00

Уровень воды во всех югорских реках стабилизировался. Фото МЧС по ХМАО.

Не осталось ни одной подтопленной территории

Изменить размер текста: A A

Уровень воды в югорских реках стабилизировался. За минувшую неделю все подтопленные садовые участки в Нижневартовске и четыре придомовых территории Пашторах Белоярского района стали полностью свободны от воды.

Сейчас во всех муниципалитетах региона уровни в реках находятся ниже опасных явлений.

- Тенденция снижения уровня воды от пиковых значений продолжится на всех реках округа, за исключением Северной Сосьвы, где возможны колебания от – 15 до +30 см. в сутки без достижения критических явлений, - сообщают гидрометеорологи.

Добавим, что спасательные службы и органы местного самоуправления готовы к оказанию помощи при прогнозировании неблагоприятных и опасных явлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вода ушла с подтопленных территорий в районе Нижневартовска

Лишь 8 из ранее пострадавших 120 садовых участков частично наводнены (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU