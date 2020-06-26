26 Июнь 2020 2020-06-26T11:21:50+03:00

Вода ушла с подтопленных территорий в районе Нижневартовска. Фото МЧС по ХМАО.

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Уровень воды в реки Обь в районе Нижневартовска за неделю снизился более чем на 35 см.: начали освобождаться подтопленные участки в садовых товариществах.

- На сегодня из более 120 подтопленных садовых участков, частично подтопленными остаются восемь садовых участков. По данным синоптиков, тенденция снижения уровня воды от пиковых значений продолжится, - сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Кроме того, в населенном пункте Пашторы Белоярского района уровень воды также падает, в среднем на см. в сутки. При этом остаются частично подтопленными четыре приусадебных участка.

Добавим, что по данным территориального центра мониторинга уровень воды в реке Обь на территории ХМАО в ближайшие дни продолжит снижаться до двух см. в сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU