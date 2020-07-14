2020-07-14T09:49:26+03:00
Происшествия

Партию контрафактного алкоголя изъяли в Сургуте

Местный житель собирался продать более 22,5 тысяч бутылок
Руслан Савинов
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Партию контрафактного алкоголя изъяли в СургутеПартию контрафактного алкоголя изъяли в СургутеФото: pixabay.com
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Правоохранители Сургута утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 30 – летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении преступлений по статьям «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта продукции без маркировки, «Незаконный оборот этилового спирта» и «Незаконное использование чужого товарного знака».

По данным следствия, с ноября по декабрь 2019 года безработный сургутянин купил партию контрафактного алкоголя для реализации в магазины города.

- Часть продукции он реализовал, а оставшуюся для продажи изъяли на арендованном специально для этих целей складе, - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Известно, что количество изъятого алкоголя - более 22,5 тысяч бутылок стоимостью свыше 4,8 тыс. рублей. Также изъято свыше 1900 канистр спирта объемом 5 литров на сумму, превышающую 400 тысяч рублей.

Добавим, что правообладателям товарного знака, используемого в контрафактной партии, причинен ущерб в размере более 2 млн. рублей.

К настоящему моменту уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Подсудимому грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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