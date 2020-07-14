2020-07-14T09:29:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Ханты-Мансийск оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Ханты-Мансийск оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за суткиХанты-Мансийск оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за суткиФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтверждены 268 новых случаев заболевания коронавирусом в 15 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Ханты-Мансийск – 76, Сургут – 47, Нягань – 32 , Нижневартовск – 29, Нефтеюганск – 17, Югорск – 12, Сургутский район – 11, Когалым – 10, Нижневартовский район – 8, Покачи – 7, Советский район – 6, Октябрьский район – 5, Лангепас – 4, Березовский район – 2, Мегион – 2, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 12742.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 69, с симптомами ОРВИ - 155, в бессимптомной форме заболевания – 44. По месту инфицирования: контактные установлены – 208, в 60 случаях контакт уточняется.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе состояние 59 пациентов тяжелое – они в реанимации, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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