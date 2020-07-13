2020-07-13T20:05:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 14 июля 2020: прирост заболевших в Сургуте

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 14 июля 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 14 июля 2020: прирост заболевших в СургутеКоронавирус в Югре, последние новости на 14 июля 2020: прирост заболевших в СургутеФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 14 июля 2020 года.

В Сургуте по данным на 14 июля прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 47 пациентов. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 270 инфицированных.

Статистика по коронавирусу от Яндекса

Статистика по коронавирусу от Яндекса

Одна из главных новостей дня: во время пандемии коронавируса в Югре увеличилось число школьников-медалистов.

- На аттестаты повлияли особые условия проведения итоговой аттестации в обстановке пандемии. ЕГЭ в 2020 году школьники Югры будут сдавать в июле и августе, - сообщили в пресс-службе региональной думы.

Не так давно в столице ХМАО был высокий уровень прироста заболевших. Какие меры предпринимают в Ханты-Мансийске для борьбы с коронавирусом?

На этот раз самая напряженная эпидситуация складывается в Сургуте. По словам медработников, обстановку осложняет то, что многие сургутяне по-прежнему не соблюдают требования режима повышенной готовности и самоизоляции.

Статистика по коронавирусу от оперштаба региона

Статистика по коронавирусу от оперштаба региона

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 12474 случаев коронавирусной инфекции, 7048 - выздоровели, 93 человека ранее умерли (двое за минувшие сутки), 19473 жителей региона подлежат наблюдению, 42079 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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