Югорчане докажут, что «Югра делами великая»

14 Июль 2020 2020-07-14T09:21:05+03:00

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Жителей ХМАО призывают принять участие в конкурсе «Югра делами великая».

- Интересуешься историей своего региона? Тогда не пропусти конкурс научно-исследовательских работ «Югра делами великая» к 90-летию округа. Участникам от 7 лет и коллективам предлагается раскрыть ряд тем, - рассказывают организаторы.

Итак, первая тема - «Первостроители Югры». Она о судьбах людей, принимавших участие в освоении и развитии региона.

Вторая - «Градообразующие предприятия и организации». Здесь речь об истории организаций, предприятий, стоящих у истоков становления и развития населенных пунктов;

Затем «Семейная и трудовая династия», в которой можно рассказать о трудовом пути семей Югры и их вкладе в развитие региона;

Наконец, «Мы и малая родина» — об истории района, улицы, здания, памятника или, например, экспоната краеведческого музея;

Добавим, что работы принимаются до 20 ноября 2020 года на электронную почту. Положение конкурса доступно по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU