Школьники ХМАО начали изучать историю через «Инстаграм» и «Тик-Ток»

7 Апр 2020 2020-04-07T14:42:21+03:00

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Учитель истории в поселке Сингапай Нефтеюганского района Виктория Попок стала одним из победителей конкурса «Педагог года Югры 2020». Финалистка использует в своей работе такие соцсети как: Instagram, Tik-Tok и Like.

- Долгое время педагоги пытались ограничить использование учениками смартфонов и планшетов, - отметила Виктория.

Известно, что на уроках ученики молодого преподавателя снимают трейлеры, пишут посты для блога исторической личности, а также создают мемы на исторические темы.

- Зачастую домашнее задание звучит так: «Зайдите на мою страницу в Instagram и ответьте на тест в сториз» или «Зайдите в Tik-Tok и посмотрите новое видео по теме». Детям нравится, отсюда и повышение мотивации к изучению истории, – поделилась педагог.

ИСТОЧНИК KP.RU