Руководитель муниципального учреждения в Югре превысил полномочия

14 Июль 2020 2020-07-14T08:47:53+03:00

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В Югре по материалам возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из муниципальных учреждений Урая. Мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Превышение должностных полномочий».

По данным следствия подозреваемый занимал должность начальника учреждения:

- С ноября по декабрь 2019 года из желания сэкономить бюджетные средства за счет предпринимателя, несмотря на то, что все работы, предусмотренные контрактом, предприниматель выполнил, мужчина подготовил акты выполненных работ, в которых указал заниженный объем работ и сумму, подлежащую выплате, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

В дальнейшем мужчина оказывал давление на предпринимателя:

- Подозреваемый вынудил его подписать документы, в результате чего потерпевший не дополучил более 80 тысяч рублей, - рассказали стражи порядка.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления, предпринимаются меры по возмещению ущерба предпринимателю. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU