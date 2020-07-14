2020-07-14T08:47:53+03:00
Общество

Руководитель муниципального учреждения в Югре превысил полномочия

Мужчина причинил ущерб предпринимателю
Руслан Савинов
Поделиться:
Руководитель муниципального учреждения в Югре превысил полномочияРуководитель муниципального учреждения в Югре превысил полномочияФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре по материалам возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из муниципальных учреждений Урая. Мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Превышение должностных полномочий».

По данным следствия подозреваемый занимал должность начальника учреждения:

- С ноября по декабрь 2019 года из желания сэкономить бюджетные средства за счет предпринимателя, несмотря на то, что все работы, предусмотренные контрактом, предприниматель выполнил, мужчина подготовил акты выполненных работ, в которых указал заниженный объем работ и сумму, подлежащую выплате, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

В дальнейшем мужчина оказывал давление на предпринимателя:

- Подозреваемый вынудил его подписать документы, в результате чего потерпевший не дополучил более 80 тысяч рублей, - рассказали стражи порядка.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления, предпринимаются меры по возмещению ущерба предпринимателю. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югре насчитали 201 тысячу малых и средних предпринимателей

Для многих из них предусмотрена дополнительная поддержка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аэропорт Сургута за первую половину 2020 года обслужил более полумиллиона пассажиров
Партию контрафактного алкоголя изъяли в Сургуте
Ханты-Мансийск оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Югорчане докажут, что «Югра делами великая»
Руководитель муниципального учреждения в Югре превысил полномочия
«Шевроле» и «Киа» столкнулись в Кондинском районе
Сайму в Сургуте почти очистили от загрязнения нефтепродуктами
Гендиректор компании в Нижневартовске скрыл от налоговой более 79 миллионов рублей
Погода в Югре 14 июля: облака и солнце
Какие меры предпринимают в Ханты-Мансийске для борьбы с коронавирусом?
В Ханты-Мансийском районе в 2020 году планируют ввести в строй 12 тысяч кв. м. жилья
В алкомаркете в Ханты-Мансийске мужчина пошел на преступление ради бутылки виски
Регоператор Югры взялся за модернизацию полигона отходов в Саранпауле
На пяти улицах Сургута провели дорожные работы
Спящий ребенок в Излучинске перепугал родителей
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
Югорчанин при попытке покупки билетов в театр лишился денег
Одним ударом кулака сургутянин убил прохожего
С помощью уникальной операции удалось спасти вартовчанку, у которой было кровотечение
В небольшом районе Сургута 14 июля отключат электроэнергию
В Нижневартовске по-прежнему не открыли ни одного пляжа
Двое югорчан утонули за выходные в реках региона
Полиции задержала сургутянина, хранившего наркотики в спичечном коробке
Огнеборцы Югры ликвидировали 54 пожара за минувшую неделю
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 13 июля 2020 года составило 12474 человек
Льготные тарифы на коммунальные услуги установили в Сургутском районе
Несанкционированную свалку на сельскохозяйственных землях обнаружили в Ханты-Мансийском районе
Министр обороны наградил поисковика из Югры