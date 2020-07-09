9 Июль 2020 2020-07-09T10:39:06+03:00

В Югре насчитали 201 тысячу малых и средних предпринимателей Фото: pixabay.com

Для многих из них предусмотрена дополнительная поддержка

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Замгубернатора ХМАО Николай Милькис сообщил, что в Югре 201 тысяча человек заняты в сфере малого и среднего предпринимательства.

Так, для предпринимателей региона предусмотрены финансовая, имущественная, информационно-консультационная поддержки, а также поддержка в сфере образования.

- На эти цели из средств федерального бюджета было направлено 68,4 млн рублей, 221,6 млн рублей из средств бюджета автономного округа, 16,3 млн рублей – местного и 2,2 млрд рублей из внебюджетных источников, - уточнил Николай Милькис.

Он добавил, что финансовая поддержка предоставлена 1 610 субъектам малого и среднего предпринимательства.

Мильки также отметил, что в муниципалитетах Югры продолжается формирование сети центров молодежного инновационного творчества. Функционирует девять таких центров, их услугами воспользовалось более 2300 человек.

Кроме того, для стимулирования инновационной деятельности в муниципалитетах существует поддержка в виде субсидии на возмещение части затрат инновационным компаниям. В прошлом году подобной поддержкой воспользовалось четыре компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU