«Шевроле» и «Киа» столкнулись в Кондинском районе
В ХМАО за минувшие сутки, 13 июля, два человека получили травмы в одном дорожно-транспортном происшествии.
Так, в 18:25 на 112 км автодороги «Юг» Кондинского района столкнулись «Шевроле» и «Киа».
В результате ДТП 30-летний водитель «Киа» и его 25-летний пассажир получили травмы.
Также стало известно, что на территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали десять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 25 водителей привлечены к ответственности, 24 – за нарушение требований к перевозке детей.
- Дорога всегда сопряжена с опасностью, поэтому ненужно проявлять излишнюю самоуверенность и безразличие, - напоминают югорским водителям автоинспекторы.
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ИСТОЧНИК KP.RU