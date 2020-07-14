14 Июль 2020 2020-07-14T08:28:43+03:00

«Шевроле» и «Киа» столкнулись в Кондинском районе. Фото ГИБДД по ХМАО.

Всего в регионе за сутки случилась лишь одна авария

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В ХМАО за минувшие сутки, 13 июля, два человека получили травмы в одном дорожно-транспортном происшествии.

Так, в 18:25 на 112 км автодороги «Юг» Кондинского района столкнулись «Шевроле» и «Киа».

В результате ДТП 30-летний водитель «Киа» и его 25-летний пассажир получили травмы.

Также стало известно, что на территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали десять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 25 водителей привлечены к ответственности, 24 – за нарушение требований к перевозке детей.

- Дорога всегда сопряжена с опасностью, поэтому ненужно проявлять излишнюю самоуверенность и безразличие, - напоминают югорским водителям автоинспекторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU