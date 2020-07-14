14 Июль 2020 2020-07-14T07:00:26+03:00

Сайму в Сургуте почти очистили от загрязнения нефтепродуктами Фото: pixabay.com

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В Сургуте все еще идут работы по очистке реки Сайма. Ранее быстро удалось определить место слива: сейчас выясняется, что это было.

- Либо жидкость накопилась в коллекторе и ее вымыло проточной водой после обильных осадков, либо кто-то это сделал целенаправленно, - сообщил и. о. главы Сургута Алексей Жердев.

Он напомнил, что годом ранее уже фиксировали подобный инцидент.

- Тогда мы закупили боны, новые коагулянты, вещество, которое впитывает в себя нефть и научились быстро реагировать на подобные ситуации, -уверил Алексей Жердев..

По предварительным данным, ликвидация разлива в этом году будет стоить сотен тысяч рублей.

Напомним, ЧП произошло в прошлый четверг. Тогда на реке появилось масляное пятно размером около 250 кв. м. По мнению экологов, только благодаря оперативным мерам удалось предотвратить негативные последствия для флоры и фауны.

- Основная часть работы выполнена, главный источник загрязнения ликвидирован, но зачистка еще будет несколько дней, – уточнил и. о. начальника управления по природопользованию и экологии города Вячеслав Адушкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU