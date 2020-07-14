2020-07-14T07:00:26+03:00
Общество

Сайму в Сургуте почти очистили от загрязнения нефтепродуктами

Оперативные меры помогли защитить местную флору и фауну
Руслан Савинов
Поделиться:
Сайму в Сургуте почти очистили от загрязнения нефтепродуктамиСайму в Сургуте почти очистили от загрязнения нефтепродуктамиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Сургуте все еще идут работы по очистке реки Сайма. Ранее быстро удалось определить место слива: сейчас выясняется, что это было.

- Либо жидкость накопилась в коллекторе и ее вымыло проточной водой после обильных осадков, либо кто-то это сделал целенаправленно, - сообщил и. о. главы Сургута Алексей Жердев.

Он напомнил, что годом ранее уже фиксировали подобный инцидент.

- Тогда мы закупили боны, новые коагулянты, вещество, которое впитывает в себя нефть и научились быстро реагировать на подобные ситуации, -уверил Алексей Жердев..

По предварительным данным, ликвидация разлива в этом году будет стоить сотен тысяч рублей.

Напомним, ЧП произошло в прошлый четверг. Тогда на реке появилось масляное пятно размером около 250 кв. м. По мнению экологов, только благодаря оперативным мерам удалось предотвратить негативные последствия для флоры и фауны.

- Основная часть работы выполнена, главный источник загрязнения ликвидирован, но зачистка еще будет несколько дней, – уточнил и. о. начальника управления по природопользованию и экологии города Вячеслав Адушкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Югорский предприниматель загрязнил маслом участок в Пыть-Яхе

Коммерсант полностью возместил причиненный ущерб (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сайму в Сургуте почти очистили от загрязнения нефтепродуктами
Гендиректор компании в Нижневартовске скрыл от налоговой более 79 миллионов рублей
Погода в Югре 14 июля: облака и солнце
Какие меры предпринимают в Ханты-Мансийске для борьбы с коронавирусом?
В Ханты-Мансийском районе в 2020 году планируют ввести в строй 12 тысяч кв. м. жилья
В алкомаркете в Ханты-Мансийске мужчина пошел на преступление ради бутылки виски
Регоператор Югры взялся за модернизацию полигона отходов в Саранпауле
На пяти улицах Сургута провели дорожные работы
Спящий ребенок в Излучинске перепугал родителей
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
Югорчанин при попытке покупки билетов в театр лишился денег
Одним ударом кулака сургутянин убил прохожего
С помощью уникальной операции удалось спасти вартовчанку, у которой было кровотечение
В небольшом районе Сургута 14 июля отключат электроэнергию
В Нижневартовске по-прежнему не открыли ни одного пляжа
Двое югорчан утонули за выходные в реках региона
Полиции задержала сургутянина, хранившего наркотики в спичечном коробке
Огнеборцы Югры ликвидировали 54 пожара за минувшую неделю
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 13 июля 2020 года составило 12474 человек
Льготные тарифы на коммунальные услуги установили в Сургутском районе
Несанкционированную свалку на сельскохозяйственных землях обнаружили в Ханты-Мансийском районе
Министр обороны наградил поисковика из Югры