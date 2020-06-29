2020-06-29T11:19:25+03:00
Общество

Югорский предприниматель загрязнил маслом участок в Пыть-Яхе

Коммерсант полностью возместил причиненный ущерб
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорский предприниматель загрязнил маслом участок в Пыть-ЯхеЮгорский предприниматель загрязнил маслом участок в Пыть-ЯхеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

С сентября 2018 по июнь 2019 года ИП хранил металлические бочки с отработанными маслами без соблюдения требований экологической безопасности.

Городской суд Пыть-Яха рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя по статье «Загрязнение земли вредными продуктами иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с иными опасными химическими веществами, повлекшее причинение вреда окружающей среде».

- По этой причине произошла утечка масла через имеющиеся отверстия в металлических бочках на арендованный земельный участок, принадлежащий администрации Пыть-Яха.

В итоге почве был причинен вред на сумму более миллиона рублей. Суд принял во внимание, что предприниматель раскаялся в содеянном. Коммерсант полностью возместил причиненный ущерб, добровольно произвел рекультивацию загрязненного участка. Поэтому уголовное дело прекращено: мужчине назначили судебный штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югре инвесторам станет проще получить земельные участки

Порядок будет распространяться на крупные инвестиционные проекты стоимостью от 300 миллионов рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Заместителя заведующего детсада в Сургуте подозревают во взяточничестве
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 29 июня 2020 года составило 8679 человек
Гроза и порывистый ветер придут в Югру 30 июня
Госавтоинспекторы Югры выявили 144 пьяных водителя
В Сургутском районе в 2020 году планируют переселить 626 семей
Югорский водитель заплатил компенсацию за перелом кости лица ребенка
Дорожные работы успешно завершили на четырех улицах Сургута
Житель Нягани украл с витрины ТРЦ сумку
Югорский предприниматель загрязнил маслом участок в Пыть-Яхе
Арт-резиденцию построят в Ханты-Мансийске
В Югре уменьшилось количество человек, состоящих на учете у наркологов
Вартовчанка сбила трехлетнего ребенка на парковке у ТЦ и скрылась с места аварии
Полсотни пожаров ликвидировали югорские пожарные за неделю
Дополнительные дежурные группы откроют в Мегионе
Еще более 400 подарков ждут сургутян, которые верно ответят на вопросы викторины о Конституции
Московские врачи посетили югорский госпиталь «Юган»
Почти 260 миллиардов рублей поступило в региональный бюджет Югры в 2019 году
Погода в Югре 29 июня: кратковременный дождь и гроза
Сургут и Когалым в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 28 июня 2020 года составило 8402 человека
Третий автомобиль в викторине по конституции выиграла жительница Междуреченского
Погода в Югре 28 июня: дожди и гроза
Представитель Минздрава РФ Вадим Тестов: уровень заболеваемости высок, поскольку широк охват тестируемых на коронавирус
Коронавирус в Югре 2020, последние новости на 27 июня 2020 года: у 83 заразившихся заболевание протекает с осложнением
Мост через Обь возле Сургута перекроют в июле-августе
Госпиталь Нижневартовской детской больницы входит в десятку лучших в России, считают московские доктора