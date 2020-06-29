Югорский предприниматель загрязнил маслом участок в Пыть-Яхе

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:19:25+03:00

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С сентября 2018 по июнь 2019 года ИП хранил металлические бочки с отработанными маслами без соблюдения требований экологической безопасности.

Городской суд Пыть-Яха рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя по статье «Загрязнение земли вредными продуктами иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с иными опасными химическими веществами, повлекшее причинение вреда окружающей среде».

- По этой причине произошла утечка масла через имеющиеся отверстия в металлических бочках на арендованный земельный участок, принадлежащий администрации Пыть-Яха.

В итоге почве был причинен вред на сумму более миллиона рублей. Суд принял во внимание, что предприниматель раскаялся в содеянном. Коммерсант полностью возместил причиненный ущерб, добровольно произвел рекультивацию загрязненного участка. Поэтому уголовное дело прекращено: мужчине назначили судебный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU