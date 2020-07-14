14 Июль 2020 2020-07-14T06:01:41+03:00

Гендиректор компании в Нижневартовске скрыл от налоговой более 79 миллионов рублей Фото: pixabay.com

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В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Ростовской области. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия подозреваемый был генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность по обслуживанию буровых установок:

- Мужчина внес в налоговую декларацию за 2017 год заведомо ложные сведения и необоснованно применил налоговый вычет по НДС. В итоге подозреваемый уклонился от уплаты в федеральный бюджет платежей на общую сумму более 79 миллионов рублей, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления и возмещения ущерба. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU