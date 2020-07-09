Гендиректор компании в Нижневартовске скрыла от налоговой полмиллиарда рублей
В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней предпринимательницы. Женщину подозревают в совершении преступления по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
По данным следствия с января 2015 по декабрь 2017 года подозреваемая была генеральным директором и единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью:
- Организация осуществляла деятельность в сфере обслуживания буровых установок. Женщина умышленно вносила в налоговые декларации ложные сведения о заявленных к вычету расходах предыдущих периодов, тем самым уменьшила налоговую базу по НДС, - сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
В итоге гендиректор уклонилась от уплаты налога в сумме более 590 миллионов рублей.
Следователи в квартирах, принадлежащих родственникам подозреваемой, а также в помещениях компании провели обыски: изъята бухгалтерская документация.
Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств - расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU