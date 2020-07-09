2020-07-09T07:06:11+03:00
Происшествия

Гендиректор компании в Нижневартовске скрыла от налоговой полмиллиарда рублей

Изъята бухгалтерская документация – расследование продолжается
Руслан Савинов
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Гендиректор компании в Нижневартовске скрыла от налоговой полмиллиарда рублейГендиректор компании в Нижневартовске скрыла от налоговой полмиллиарда рублейФото: pixabay.com
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В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней предпринимательницы. Женщину подозревают в совершении преступления по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

По данным следствия с января 2015 по декабрь 2017 года подозреваемая была генеральным директором и единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью:

- Организация осуществляла деятельность в сфере обслуживания буровых установок. Женщина умышленно вносила в налоговые декларации ложные сведения о заявленных к вычету расходах предыдущих периодов, тем самым уменьшила налоговую базу по НДС, - сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

В итоге гендиректор уклонилась от уплаты налога в сумме более 590 миллионов рублей.

Следователи в квартирах, принадлежащих родственникам подозреваемой, а также в помещениях компании провели обыски: изъята бухгалтерская документация.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств - расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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