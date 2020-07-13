Какие меры предпринимают в Ханты-Мансийске для борьбы с коронавирусом?
В Ханты-Мансийке усилили меры, предпринимаемые для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Подробнее об этом стало известно на сегодняшнем заседании оперативного штаба.
Так, в городе открыли 171 дежурную группы во всех детских садах, которые уже посещают 1833 ребенка.
- Дважды в день проводится дезинфекционная обработка тротуаров, остановочных комплексов, детских площадок, парков, скверов, дорог с привлечением 14 единиц техники, - пояснили в пресс-службе городской администрации.
Известно, что с начала этой недели к мониторингу по обработке подъездов силами УК в онлайн-режиме будут привлекать общественников.
Отметим, что сообщить о том, что в вашем доме не проводится дезинфекция, можно в мобильном приложении «Улучшим наш город», скачивание доступно по ссылке.
Также ежедневно продолжаются рейдовые мероприятия. Проверяют торговые объекты, общественный транспорт, открытые места скопления людей, то есть парки, детские и спортивные площадки.
Кроме того, в крупных торговых объектах работает звуковое оповещение посетителей о необходимости соблюдать все меры безопасности и без крайней необходимости не посещать магазины.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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