2020-07-13T16:00:15+03:00
Общество

В Ханты-Мансийском районе в 2020 году планируют ввести в строй 12 тысяч кв. м. жилья

Известны строительные планы и на следующие несколько лет
Руслан Савинов
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В Ханты-Мансийском районе в 2020 году планируют ввести в строй 12 тысяч кв. м. жилья. Фото администрации муниципалитета.В Ханты-Мансийском районе в 2020 году планируют ввести в строй 12 тысяч кв. м. жилья. Фото администрации муниципалитета.
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Также уже известно предварительные планы на следующие годы: 2021 год – 11 963 кв. метров, 2022 год – 13 351 кв. метров, 2023 год – 14 462 кв. метров, 2024 год – 15 531 кв. метров.

- Установлено, что площадь непригодных для проживания многоквартирных жилых домов составляет 18 131 кв. метр, необходимое количество жилых помещений – 639, - пояснили в пресс-службе администрации Ханты-Мансийского района.

Так, в первом полугодии 2020 года введено 5,015 тыс. кв. м жилья, или 39,9% от плана. Во втором полугодии планируется ввести в эксплуатацию многоквартирные жилые дома общей площадью 4,305 тыс. кв. метров в Батово, Ярки, Горноправдинске, Луговской.

Добавим, в прошлом году на территории Ханты-Мансийского района введено 13 031 кв. метров или 115% от плана, в том числе: семь многоквартирных жилых домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ханты-Мансийском районе в 2020 году планируют ввести в строй 12 тысяч кв. м. жилья
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