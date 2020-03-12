2020-03-12T14:06:15+03:00
Общество

Мэр Сургута вручил ключи двум новоселам

Вадим Шувалов пожелал любви и гармонии
Руслан Савинов
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Мэр Сургута вручил ключи двум новосельцам. Фото со страницы Вадима Шувалова в социальной сети "Вконтакте".Мэр Сургута вручил ключи двум новосельцам. Фото со страницы Вадима Шувалова в социальной сети "Вконтакте".
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Градоначальник Сургута Вадим Шувалов вручил двум семьям Плюсниных и Прохоровых ключи от новых уже благоустроенных квартир в доме на улице Александра Усольцева. Подробности события сообщил сам мэр города на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Просто по-человечески рад за новоселов. Пожелал им, чтобы жизнь в этих стенах была полна любви и гармонии — неустроенный быт часто мешает проявляться этим чувствам, - написал Шувалов.

По словам главы Сургута, с начала 2020 года в городе расселили уже 75 семей. В марте 16 сургутян получат свои ключи от квартир, еще 215 квартир пока оформляют документально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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