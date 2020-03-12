Мэр Сургута вручил ключи двум новоселам
Градоначальник Сургута Вадим Шувалов вручил двум семьям Плюсниных и Прохоровых ключи от новых уже благоустроенных квартир в доме на улице Александра Усольцева. Подробности события сообщил сам мэр города на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
- Просто по-человечески рад за новоселов. Пожелал им, чтобы жизнь в этих стенах была полна любви и гармонии — неустроенный быт часто мешает проявляться этим чувствам, - написал Шувалов.
По словам главы Сургута, с начала 2020 года в городе расселили уже 75 семей. В марте 16 сургутян получат свои ключи от квартир, еще 215 квартир пока оформляют документально.
ИСТОЧНИК KP.RU