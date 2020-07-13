2020-07-13T15:31:32+03:00
Общество

Регоператор Югры взялся за модернизацию полигона отходов в Саранпауле

Работы уже начались
Руслан Савинов
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Регоператор Югры взялся за модернизацию полигона отходов в Саранпауле. Фото "Югра-Экология".Регоператор Югры взялся за модернизацию полигона отходов в Саранпауле. Фото "Югра-Экология".
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Региональный оператор «Югра-Экология» модернизирует полигон твердых коммунальных отходов в Саранпауле.

- Полигон ТКО в Саранпауле взят в аренду у администрации Березовского района. Задача - привести объект к нормативным стандартам, - пояснили в пресс-службе «Югра-Экология».

Так, уже сейчас там обеспечена пересыпка ТКО в соответствии с техническим регламентом. То есть уплотненный слой отходов высотой два метра изолируется слоем песка

Кроме того, определены поставщики недостающего оборудования для полигона.

- На территории будет установлено помещение для персонала, появится ограждение и пункт пропуска с видеофиксацией, а также система весового контроля. В процессе закупки необходимый для соблюдения противопожарных мероприятий инвентарь, дезинфекционная ванна для техники, - уточнили представители регоператора.

Регоператор Югры взялся за модернизацию полигона отходов в Саранпауле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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