13 Июль 2020 2020-07-13T15:31:32+03:00

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Региональный оператор «Югра-Экология» модернизирует полигон твердых коммунальных отходов в Саранпауле.

- Полигон ТКО в Саранпауле взят в аренду у администрации Березовского района. Задача - привести объект к нормативным стандартам, - пояснили в пресс-службе «Югра-Экология».

Так, уже сейчас там обеспечена пересыпка ТКО в соответствии с техническим регламентом. То есть уплотненный слой отходов высотой два метра изолируется слоем песка

Кроме того, определены поставщики недостающего оборудования для полигона.

- На территории будет установлено помещение для персонала, появится ограждение и пункт пропуска с видеофиксацией, а также система весового контроля. В процессе закупки необходимый для соблюдения противопожарных мероприятий инвентарь, дезинфекционная ванна для техники, - уточнили представители регоператора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/790234" frameborder="0"></iframe> Регоператор Югры взялся за модернизацию полигона отходов в Саранпауле.

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ИСТОЧНИК KP.RU