Регоператор Югры взялся за модернизацию полигона отходов в Саранпауле
Региональный оператор «Югра-Экология» модернизирует полигон твердых коммунальных отходов в Саранпауле.
- Полигон ТКО в Саранпауле взят в аренду у администрации Березовского района. Задача - привести объект к нормативным стандартам, - пояснили в пресс-службе «Югра-Экология».
Так, уже сейчас там обеспечена пересыпка ТКО в соответствии с техническим регламентом. То есть уплотненный слой отходов высотой два метра изолируется слоем песка
Кроме того, определены поставщики недостающего оборудования для полигона.
- На территории будет установлено помещение для персонала, появится ограждение и пункт пропуска с видеофиксацией, а также система весового контроля. В процессе закупки необходимый для соблюдения противопожарных мероприятий инвентарь, дезинфекционная ванна для техники, - уточнили представители регоператора.
Регоператор Югры взялся за модернизацию полигона отходов в Саранпауле.
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ИСТОЧНИК KP.RU