2020-03-13T08:20:29+03:00
Общество

Создана рабочая группа для оценки состояния полигона в Саранпауле

Исследования проведут летом 2020 года
Руслан Савинов
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Создана рабочая группа для оценки состояния полигона в Саранпауле. Фото «Югра-Экология».Создана рабочая группа для оценки состояния полигона в Саранпауле. Фото «Югра-Экология».
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Жители поселка Саранпауль, эксперты и представители регионального оператора создали рабочую группу для рассмотрения проблемы местного полигона. Об этом сообщила пресс-служба регоператора «Югры-Экология».

- Мы готовы оплатить услуги независимых экспертов, если по словам местных жителей, все лицензии и разрешения полигона не соответствуют действительности, - заявил руководитель «Югра-Экология» Максим Медведев.

Подчеркивается, что если окажется, что полигон неэффективен и небезопасен, тогда речь пойдет о рекультивации, а не о модернизации.

- Давайте вместе разбираться, - предложил Максим Медведев.

Исследование самого полигона предложено провести летом в сезон половодья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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