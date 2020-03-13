Создана рабочая группа для оценки состояния полигона в Саранпауле
Жители поселка Саранпауль, эксперты и представители регионального оператора создали рабочую группу для рассмотрения проблемы местного полигона. Об этом сообщила пресс-служба регоператора «Югры-Экология».
- Мы готовы оплатить услуги независимых экспертов, если по словам местных жителей, все лицензии и разрешения полигона не соответствуют действительности, - заявил руководитель «Югра-Экология» Максим Медведев.
Подчеркивается, что если окажется, что полигон неэффективен и небезопасен, тогда речь пойдет о рекультивации, а не о модернизации.
- Давайте вместе разбираться, - предложил Максим Медведев.
Исследование самого полигона предложено провести летом в сезон половодья.
ИСТОЧНИК KP.RU