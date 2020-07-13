2020-07-13T14:43:29+03:00
Происшествия

Югорчанин при попытке покупки билетов в театр лишился денег

Дистанционные мошенники не дремлют
Руслан Савинов
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Югре за минувшие дни зафиксировано 43 мошенничества и дистанционных краж с банковских карт. Югорчане лишились более 6 млн. 500 тысяч рублей.

- Аферисты обманывали жителей региона под предлогом пресечения несанкционированного списания денег, защиты счета, продажи - покупки товаров, начисления бонусных баллов, выплаты пенсионных накоплений, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Так, житель Нефтеюганска при попытке посетить театр потерял более пяти тысяч рублей.

- Югорчанин зашел на сайт afihatheatre.ru, ввел данные банковской карты, с которой списали деньги, но билеты ему не предоставили, рассказали стражи порядка.

Так, 23-летняя жительница Сургута пыталась купить на сайте бесплатных объявлений «Юла» гироскутер и лишилась более шести тысяч рублей.

Сейчас по всем фактам полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.

- Будьте бдительными при совершении сделок удаленным доступом, полученную информацию в интернете проверяйте у официальных источников. По всем подозрительным фактам сообщайте по телефону 102, - напоминают полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аферистка выманивала в соцсетях деньги у сургутянок, пытавшихся купить детские коляски

Сейчас злоумышленница находится в Калуге (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Югре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На пяти улицах Сургута провели дорожные работы
Спящий ребенок в Излучинске перепугал родителей
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
Югорчанин при попытке покупки билетов в театр лишился денег
Одним ударом кулака сургутянин убил прохожего
С помощью уникальной операции удалось спасти вартовчанку, у которой было кровотечение
В небольшом районе Сургута 14 июля отключат электроэнергию
В Нижневартовске по-прежнему не открыли ни одного пляжа
Двое югорчан утонули за выходные в реках региона
Полиции задержала сургутянина, хранившего наркотики в спичечном коробке
Огнеборцы Югры ликвидировали 54 пожара за минувшую неделю
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 13 июля 2020 года составило 12474 человек
Льготные тарифы на коммунальные услуги установили в Сургутском районе
Несанкционированную свалку на сельскохозяйственных землях обнаружили в Ханты-Мансийском районе
Министр обороны наградил поисковика из Югры