Югорчанин при попытке покупки билетов в театр лишился денег
В Югре за минувшие дни зафиксировано 43 мошенничества и дистанционных краж с банковских карт. Югорчане лишились более 6 млн. 500 тысяч рублей.
- Аферисты обманывали жителей региона под предлогом пресечения несанкционированного списания денег, защиты счета, продажи - покупки товаров, начисления бонусных баллов, выплаты пенсионных накоплений, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Так, житель Нефтеюганска при попытке посетить театр потерял более пяти тысяч рублей.
- Югорчанин зашел на сайт afihatheatre.ru, ввел данные банковской карты, с которой списали деньги, но билеты ему не предоставили, рассказали стражи порядка.
Так, 23-летняя жительница Сургута пыталась купить на сайте бесплатных объявлений «Юла» гироскутер и лишилась более шести тысяч рублей.
Сейчас по всем фактам полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.
- Будьте бдительными при совершении сделок удаленным доступом, полученную информацию в интернете проверяйте у официальных источников. По всем подозрительным фактам сообщайте по телефону 102, - напоминают полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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