2020-07-13T12:49:47+03:00
Общество

В небольшом районе Сургута 14 июля отключат электроэнергию

Электричества не будет с 09:00 до 16:00
Руслан Савинов
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В небольшом районе Сургута 14 июля отключат электроэнергиюВ небольшом районе Сургута 14 июля отключат электроэнергиюФото: pixabay.com
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Отключение электроэнергии 14 июля будет произведено в ПСК «Север-1», СПК Север Сургута.

- Отключение связано с проведением плановых работ на ПС № 121. Администрация ООО «СГЭС» приносит свои извинения за временные неудобства, - пояснили в пресс-службе «СГЭС».

Отметим, что всю необходимую информацию сургутяне могут узнать по телефонам: +7 (3462) 32-35-35 и 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).

Напомним, в собственности предприятия «Сургутские городские электрические сети» находятся коммунальные электрические сети на территории Сургута и прилегающих посёлков. Всего в зоне обслуживания компании: кабельные линии - 1024,12 км., воздушные линии - 400,69 км., распределительные пункты - 63 шт. , трансформаторные подстанции - 464 шт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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