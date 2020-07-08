2020-07-08T12:21:24+03:00
Общество

В Сургуте с 8 июля начали отключать горячую воду

Ранее данную меру переносили неоднократно из-за пандемии
Руслан Савинов
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В Сургуте с 8 июля начали отключать горячую водуВ Сургуте с 8 июля начали отключать горячую водуФото: pixabay.com
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На официальных ресурсах городских тепловых сетей Сургута появился обновленный график отключения горячего водоснабжения в городе.

Напомним, по причине пандемии коронавирусной инфекции отключение откладывали несколько раз: но на этот раз в Сургуте этого делать не стали.

С сегодняшнего, 8 июля, в Сургуте стартует подготовка к следующему сезону. Итак, горячей воды не будет в поселке Кедровом, Звездном, Лунном, Дорожном, ПСО-34, «Железнодорожный», «ПИКС», а также на проспекте Набережном, №№17, 17/1, 17/2.

Отметим, что введенные ограничения продержатся до 21 июля включительно:

- 8 июля в большинстве районов города будет отключена горячая вода. По вашим просьбам, мы сдвигали плановые сроки профилактических и ремонтных работ, но больше их переносить нельзя. Прошу с пониманием отнестись к временным неудобствам. Коммунальные службы всё сделают в сжатые сроки, - написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», градоначальник Вадим Шувалов, выздоравливающий после заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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