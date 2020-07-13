13 Июль 2020 2020-07-13T12:28:18+03:00

В Нижневартовске по-прежнему не открыли ни одного пляжа. Фото администрации города.

Из этого следует, что купаться в водоемах на территории города запрещено

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На сегодняшний день на территории Нижневартовска не открыто ни одного пляжа. А это значит, что официально купаться в водоемах – категорически запрещено. Однако это не останавливает вартовчан - любителей отдыха у водоемов.

Ежедневно с наступлением жары проверяющие усилено патрулируют водные объекты Нижневартовска. Особое внимание уделяется местам массового купания людей – озера Кымыл, Комсомольское, протоки Реки Обь.

- По статистике в летнее время, происходит наибольшее количество несчастных случае гибели людей на водных объектах. Причем большинство из них – это купание в нетрезвом состоянии, переоценка своих сил и возможностей, незнание правил поведения в экстремальной ситуации - поделился старший государственный инспектор по маломерным судам Евгений Куц.

Он отметил, что опасность купания в запрещенных местах определяется тем, что не проводится очистка водоемов, скорость течения не соответствует мерам безопасности, зачастую в таких местах можно наблюдать резкие уклоны дна, наличие опасных подводных предметов.

Спасатели напоминают вартовчанам, чтобы отдых на водоёме оставил только приятные впечатления, следует отказаться от купания в незнакомых местах, а также от пребывания в воде в состоянии опьянения. Особое внимание следует уделять детям.

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ИСТОЧНИК KP.RU