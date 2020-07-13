Двое югорчан утонули за выходные в реках региона

13 Июль 2020 2020-07-13T12:02:48+03:00

Однако еще больше жителей ХМАО, попавших в беду, удалось спасти

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Поисковая группа Октябрьского района выезжала на реку Нягань – Юган 11 июля по сообщению о том, что на реке утонул мужчина:

- На месте поисков спасатели обследовали водную акваторию, береговую линию. Вскоре обнаружили тело 60-летнего мужчины и передали его полицейским, - сообщает пресс-службе учреждения «Центроспас - Югория».

Затем 12 июля поисковая группа выезжала на реку Нягань-Югань в Нягань по сообщению: на реке утонул мужчина.

- Тело 53-летего югорчанина всплыло до прибытия поисково-спасательной группы, сотрудники скорой помощи констатировали смерть. Тело передано сотрудникам полиции, - рассказали спасатели.

В этот же день зональный поисково-спасательный отряд Сургутского района выезжал на протоку «Гнилая» реки Обь в районе п. Белый Яр, где утонула лодка и требовалась помощь в эвакуации семи человек.

- На месте вызова спасатели обнаружили четырех человек, провели эвакуацию и передали людей сотрудникам полиции, еще трое человек были эвакуированы до прибытия поисково-спасательной группы, - пояснили в «Центроспас - Югория».

Помните, что до сих пор продолжается вторая волна паводка, в водоемах высокий уровень воды, в реках увеличилась скорость течения. Поэтому нужно быть предельно аккуратным, находясь у воды, даже в знакомом вам месте. Для детей и лиц в состоянии опьянения риски возрастают многократно.

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ИСТОЧНИК KP.RU