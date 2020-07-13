Полиции задержала сургутянина, хранившего наркотики в спичечном коробке

13 Июль 2020 2020-07-13T11:49:44+03:00

Мужчине грозит до трех лет тюрьмы

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Полиция Сургутского района на автодороге «Серверный обход» в Сургуте задержала 30-летнего мужчину. В ходе досмотра у него обнаружили и изъяли спичечный коробок с порошкообразным веществом белого цвета.

Химико-токсикилогическая экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотиком «МДМА» весом более 0,8 грамма. Злоумышленник пояснил, что приобрел вещество для личного потребления.

Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Сейчас югорчанин находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU