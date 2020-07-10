Группа из 11 преступников сбывала наркотики в Нижневартовске и Нефтеюганске
Правоохранители Нижневартовска утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 11 членов организованной группы. Преступников обвиняют в сбыте наркотиков с использованием интернета в крупном и особо крупном размерах.
По данным следствия, в мае 2019 года неустановленное лицо организовало преступную группу из 13 человек для сбыта запрещенных веществ в Нижневартовске и Нефтеюганске. Каждому участнику группы определили роль в качестве курьеров.
Сбыт происходил через специально оборудованные тайники – закладки. Деятельность обвиняемых пресекли полицейские в декабре 2019 года.
- Из незаконного оборота изъято более 2,5 кг наркотика «синтетика», - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Суд заключил обвиняемых под стражу. Уголовное дело в отношении 11 участников организованной группы направлено в городской суд для рассмотрения.
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ИСТОЧНИК KP.RU