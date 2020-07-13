2020-07-13T11:30:34+03:00
Происшествия

Огнеборцы Югры ликвидировали 54 пожара за минувшую неделю

Среди основных причин пожаров – неосторожное обращение с огнем
Руслан Савинов
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Огнеборцы Югры ликвидировали 54 пожара за минувшую неделю. Фото МЧС по ХМАО.Огнеборцы Югры ликвидировали 54 пожара за минувшую неделю. Фото МЧС по ХМАО.Фото: Александр ВОЛОБУЕВ
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В Югре с 6 по 12 июля зафиксировано 54 пожара, два человека получили травмы, эвакуированы семеро.

- В большинстве случаев горели жилые дома и квартиры - 4, хозяйственные постройки - 3, бани - 4, транспорт – 10, - пояснили в пресс-службе регионального МЧС.

Также 15 раз пожарные выезжали на возгорания травы, мусора и бесхозных строений:

- Среди основных причин пожаров – неосторожное обращение с огнем и нарушения эксплуатации электрооборудования, бытовых приборов и печей, - пояснили спасатели.

От огня пострадали 31 строение и 10 транспортных средств. Травмы получили три человека.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 28 раз привлекали к оказанию помощи при ликвидации последствий ДТП.

- Помните, что нельзя курить в постели или сидя в кресле, особенно если выпили спиртное. Не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет, - отмечают специалисты.

Напомним, в случае пожара срочно звоните по телефонам 101, 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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