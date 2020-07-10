Из-за угрозы пожаров в Сургуте запретили посещать леса
В ХМАО ввели особый противопожарный режим. Сургутян призывают соблюдать меры пожарной безопасности.
До отмены режима сургутянам запрещено посещать леса, на природе и на дачных участках разводить костры, сжигать мусор или траву, складировать на участках отходы, бросать непотушенными спички, окурки.
- На территории городских лесов установлен повышенный класс пожарной опасности. Противопожарные подразделения переведены на усиленный вариант несения службы, -сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Олег Пухтеев.
Он особо подчеркнул, что гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности при использовании бытовых электрических, газовых приборов, иметь на дачном участке запасы воды.
- Сухую траву и мусор нужно складировать в бочках, своевременно ремонтировать печи, очищать дымоходы от сажи, оборудовать дачные домики огнетушителями и пожарными извещателями, - подвел итог Олег Пухтеев.
Добавим, что нарушителям требований пожарной безопасности грозит штраф: для физлиц – от двух до четырех тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU