Льготные тарифы на коммунальные услуги установили в Сургутском районе

13 Июль 2020 2020-07-13T10:18:55+03:00

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С 1 июля для населения Сургутского района тарифы на коммунальные услуги увеличились – на 3,6 %.|

– Сургутский район не просто может, а действительно сдерживает плату для населения. Она повышается в пределах индекса, который утверждается Президентом РФ. С 1 июля он составил 3,6 %. В то же время за последний год стоимость газа выросла на 7 %, нефти (а котельные в Лямина и Сытомино работают на нефти) – на 20 %, электроэнергии – на 5,6 %, - поделился глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Он добавил, что если бы население полностью оплачивало все расходы, суммы в платёжках оказались бы кратно больше. Трубецкой подробнее рассказал о самом важном тарифе – оплате теплоэнергии:

- Так, на территории Лянтора с 1 января установленный региональной службой тариф составляет 2387 руб. 10 коп. И с 1 июля только на территории г.п. Лянтор тариф будет неизменным. Но 3, 6 % роста платы в совокупности за коммунальные услуги все-таки произойдет, так как в Лянторе с 1 июля больше всего будет проиндексирован тариф на водоотведение. Он составит почти 13%, - заявила директор департамента ЖКХ района Дина Кузьмина.

Итак, в платежках с 1 июля жители района увидят иные тарифы, льготные. Постановление главы района устанавливает, - добавила Дина Кузьмина.

Добавим, что на сайте администрации муниципалитета можно увидеть подробный перечень по всем коммунальным тарифам по каждому поселению.

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ИСТОЧНИК KP.RU