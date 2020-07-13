Несанкционированную свалку на сельскохозяйственных землях обнаружили в Ханты-Мансийском районе
В Югре проверяющие в ходе контрольно-надзорных мероприятий на земельном участке сельскохозяйственного назначения выявили несанкционированную свалку твердых бытовых отходов.
- Земли используются животноводческим сельскохозяйственным кооперативом «Батово», расположенном на территории Ханты-Мансийского района. Площадь загрязнения почвы составила 150 квадратных метров, - пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Известно, что информации о выявленном нарушении уже направили для принятия мер.
Эксперты отмечают, что несанкционированные свалки наносят вред плодородию почв, тем самым могут стать причиной ее химического загрязнения, что в свою очередь наносит урон всей окружающей среде и представляет опасность для здоровья югорчан.
- В соответствии с законодательством, земли сельскохозяйственного назначения необходимо использовать в соответствии с их целевым назначением способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле, - напоминают в региональном Управлении Россельхознадзора.
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ИСТОЧНИК KP.RU