13 Июль 2020 2020-07-13T09:37:17+03:00

Несанкционированную свалку на сельскохозяйственных землях обнаружили в Ханты-Мансийском районе. Фото Управления Россельхознадзора Югры.

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В Югре проверяющие в ходе контрольно-надзорных мероприятий на земельном участке сельскохозяйственного назначения выявили несанкционированную свалку твердых бытовых отходов.

- Земли используются животноводческим сельскохозяйственным кооперативом «Батово», расположенном на территории Ханты-Мансийского района. Площадь загрязнения почвы составила 150 квадратных метров, - пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Известно, что информации о выявленном нарушении уже направили для принятия мер.

Эксперты отмечают, что несанкционированные свалки наносят вред плодородию почв, тем самым могут стать причиной ее химического загрязнения, что в свою очередь наносит урон всей окружающей среде и представляет опасность для здоровья югорчан.

- В соответствии с законодательством, земли сельскохозяйственного назначения необходимо использовать в соответствии с их целевым назначением способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле, - напоминают в региональном Управлении Россельхознадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU