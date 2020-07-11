2020-07-11T07:08:30+03:00
Общество

Погода в Югре 11 июля: аномальная жара в Югре

До +33 градуса на Крайнем Севере
Ирина Ромашкина
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В Югре будет сильная жара с максимальной температурой воздуха +33 градуса и выше в течение трех и более дней.В Югре будет сильная жара с максимальной температурой воздуха +33 градуса и выше в течение трех и более дней.Фото: Ирина Ромашкина
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На этих выходных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югре местами ожидается опасное явление: сильная жара с максимальной температурой воздуха +33 градуса и выше в течение трех и более дней.

Ночью в регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, туман. Ветер западный 2-7 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха +11… +16 градусов, в западных районах до +21 градуса.

Днем будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западных направлений 7-12 м/с, при грозе порывы 15-17 м/с. Температура воздуха +28… +33 градуса, в северо-западных и восточных районах +20… +25 градусов.

В Ханты-Мансийске синоптики прогнозируют ночью переменная облачность, без осадков, +14… +16 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, температура воздуха +28… +30 градусов.

В Сургуте солнечный день. Ветер северный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +20 +22 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +19, +21 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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