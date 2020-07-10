2020-07-10T09:09:30+03:00
Общество

В Югре подросток, получившая травму, получила компенсацию морального вреда от школы

Причиной произошедшего послужила безответственность педагогов
Руслан Савинов
Поделиться:
В Югре подросток, получившая травму, получила компенсацию морального вреда от школыВ Югре подросток, получившая травму, получила компенсацию морального вреда от школыФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Югорская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении компенсации морального вреда ребенку, который получил травму в школе.

Установлено, что в декабре 2019 года несовершеннолетняя на территории одной из школ Советского поссорилась с другой ученицей

- В ходе конфликта девочка получила телесные повреждения, которые повлекли причинение средней степени тяжести вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выяснилось, причиной произошедшего послужили недостатки в организации деятельности образовательной организации по осуществлению присмотра и контроля за поведением детей во время образовательного процесса.

Суд учел тяжесть физических и нравственных страданий, перенесенных несовершеннолетней из-за травмы. С образовательного учреждения в пользу ребенка взыскали компенсацию морального вреда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югре школьница, получившая травму носа в школе, получила компенсацию морального вреда

К дисциплинарной ответственности привлечено два должностных лица (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Сургута рассказал, когда сможет вновь выйти на работу
Исполнение бюджета Югры за 2019 год признали эффективным
Аутентичные учебники по английскому языку «Звезды Югры» доставили в Нижневартовск
Дистанционные мошенники похитили у югорчан за сутки более 5 миллионов рублей
В Югре подросток, получившая травму, получила компенсацию морального вреда от школы
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 10 июля 2020 года составило 11669 человек
Перекрестки на улице Ленина в Нижневартовске временно перекрыли
«КАМАЗ» и «ГАЗ» столкнулись на трассе в Нижневартовском районе
Медработники Нефтеюганска стали проходить тестирование на коронавирус без привлечения лабораторий
Погода в Югре 10 июля: летняя жара
Жителям Югры пояснили, как правильно выбрать эффективные репелленты
Около 1500 квадратных метров покрытия переделали дорожники Сургута из-за замечаний к качеству
Чинил и воровал: из терминала в Ханты-Мансийске югорчанин украл почти 300 тысяч рублей
Улица Пикмана в Нижневартовске преобразится к осени
Житель Псковской области продавал югорчанам в соцсетях несуществующие запчасти
В Ханты-Мансийске временно убрали скамейки
Поселения Сургутского района получат дополнительные средства
Около 50 несанкционированных свалок ликвидировали в Югре в 2020 году