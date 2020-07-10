10 Июль 2020 2020-07-10T09:09:30+03:00

В Югре подросток, получившая травму, получила компенсацию морального вреда от школы Фото: pixabay.com

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Югорская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении компенсации морального вреда ребенку, который получил травму в школе.

Установлено, что в декабре 2019 года несовершеннолетняя на территории одной из школ Советского поссорилась с другой ученицей

- В ходе конфликта девочка получила телесные повреждения, которые повлекли причинение средней степени тяжести вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выяснилось, причиной произошедшего послужили недостатки в организации деятельности образовательной организации по осуществлению присмотра и контроля за поведением детей во время образовательного процесса.

Суд учел тяжесть физических и нравственных страданий, перенесенных несовершеннолетней из-за травмы. С образовательного учреждения в пользу ребенка взыскали компенсацию морального вреда.

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ИСТОЧНИК KP.RU