В Югре подросток, получившая травму, получила компенсацию морального вреда от школы
Югорская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении компенсации морального вреда ребенку, который получил травму в школе.
Установлено, что в декабре 2019 года несовершеннолетняя на территории одной из школ Советского поссорилась с другой ученицей
- В ходе конфликта девочка получила телесные повреждения, которые повлекли причинение средней степени тяжести вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Выяснилось, причиной произошедшего послужили недостатки в организации деятельности образовательной организации по осуществлению присмотра и контроля за поведением детей во время образовательного процесса.
Суд учел тяжесть физических и нравственных страданий, перенесенных несовершеннолетней из-за травмы. С образовательного учреждения в пользу ребенка взыскали компенсацию морального вреда.
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ИСТОЧНИК KP.RU