2020-07-10T07:29:35+03:00
Общество

Перекрестки на улице Ленина в Нижневартовске временно перекрыли

Схема движения автобуса №10 изменится
Руслан Савинов
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Перекрестки на улице Ленина в Нижневартовске временно перекрыли. Фото администрации города.Перекрестки на улице Ленина в Нижневартовске временно перекрыли. Фото администрации города.
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Подрядчик в Нижневартовске 10 и 11 июля с 22.00 до 6 часов утра будет выполнять работы по укладке асфальтобетонного покрытия на пресечении улицы Ленина с улицами Нефтяников, Мусы Джалиля, Чапаева, Дружбы Народов.

- В это время участки будут полностью закрыты для движения автотранспорта, - обратили внимание в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что на время проведения дорожных работ изменится схема движения автобуса №10.

- Транспорт поедет по улице Мира, затем по улицам Маршала Жукова, Омская, Нефтяников и далее по обычному маршруту, - сообщили власти Нижневартовска.

Добавим, что в случае выпадения осадков сроки проведения работ перенесут.

- Вартовчанам рекомендуется заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения, - рассказали в администрации Нижневартовска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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