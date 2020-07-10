Перекрестки на улице Ленина в Нижневартовске временно перекрыли
Подрядчик в Нижневартовске 10 и 11 июля с 22.00 до 6 часов утра будет выполнять работы по укладке асфальтобетонного покрытия на пресечении улицы Ленина с улицами Нефтяников, Мусы Джалиля, Чапаева, Дружбы Народов.
- В это время участки будут полностью закрыты для движения автотранспорта, - обратили внимание в пресс-службе городской администрации.
Отметим, что на время проведения дорожных работ изменится схема движения автобуса №10.
- Транспорт поедет по улице Мира, затем по улицам Маршала Жукова, Омская, Нефтяников и далее по обычному маршруту, - сообщили власти Нижневартовска.
Добавим, что в случае выпадения осадков сроки проведения работ перенесут.
- Вартовчанам рекомендуется заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения, - рассказали в администрации Нижневартовска.
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ИСТОЧНИК KP.RU