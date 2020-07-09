Улица Пикмана в Нижневартовске преобразится к осени
Улица имени Пикмана стала площадкой для реализации двух новых для Нижневартовска форматов строительства и ремонта дорог. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы администрации Нижневартовска.
Известно, что протяженность построенного участка составит примерно 600 метров. У новой дороги будет четыре полосы, по 3,5 метра каждая.
- Общая готовность дороги – около 75%. На объекте работает 45 сотрудников с соблюдением всех мер предосторожности, - уточнили власти Нижневартовска.
Так, на участке улицы имени Пикмана, от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской, на данный момент уже выполнено фрезирование асфальта. Сегодня, 9 июля, на объекте началась укладка нижнего слоя.
- В прошлом году по результатам диагностики было выявлено, что этот участок улицы не соответствует нормативам. После этого он был включен в голосование для определения списка дорог, подлежащих ремонту, - поделился заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Нижневартовска Максим Коротаев.
Протяженность участка, о котором говорил Максим Коротаев, 1160 метров. Стоимость работ – около 26 миллионов рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Югре продолжили ремонт дорог, являющихся частью Северного широтного коридора
Часть объектов уже привели в порядок (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU