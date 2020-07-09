Улица Пикмана в Нижневартовске преобразится к осени

9 Июль 2020 2020-07-09T14:01:15+03:00

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Улица имени Пикмана стала площадкой для реализации двух новых для Нижневартовска форматов строительства и ремонта дорог. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы администрации Нижневартовска.

Известно, что протяженность построенного участка составит примерно 600 метров. У новой дороги будет четыре полосы, по 3,5 метра каждая.

- Общая готовность дороги – около 75%. На объекте работает 45 сотрудников с соблюдением всех мер предосторожности, - уточнили власти Нижневартовска.

Так, на участке улицы имени Пикмана, от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской, на данный момент уже выполнено фрезирование асфальта. Сегодня, 9 июля, на объекте началась укладка нижнего слоя.

- В прошлом году по результатам диагностики было выявлено, что этот участок улицы не соответствует нормативам. После этого он был включен в голосование для определения списка дорог, подлежащих ремонту, - поделился заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Нижневартовска Максим Коротаев.

Протяженность участка, о котором говорил Максим Коротаев, 1160 метров. Стоимость работ – около 26 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU