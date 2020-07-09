Поселения Сургутского района получат дополнительные средства Фото: pixabay.com

В Сургутском районе подвели итоги мониторинга и оценки качества бюджетного процесса в городских и сельских поселениях за 2019 год. Лучшими признали: городское поселение Лянтор, занявшее первое место, городское поселение Федоровский и сельское поселение Солнечный поделили второе место, а на третьем месте – сельское поселение Лямина.

Отметим, что на стимулирование совершенствования бюджетного процесса в виде гранта в бюджете района предусмотрено 5 миллионов рублей. Победители поделят эти средства согласно заработанным баллам и направят их на исполнение своих полномочий.

- Наличие поощрительной системы в виде грантовой поддержки стимулирует поселения Сургутского района на совершенствование качества организации бюджетного процесса, - заявила директор департамента финансов муниципалитета Светлана Ерошкина.

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