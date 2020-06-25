2020-06-25T14:07:20+03:00
Общество

Начинающие предприниматели Сургутского района поборолись за грант главы муниципалитета

Несколько миллионов рублей распределили на талантливые задумки
Руслан Савинов
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Начинающие предприниматели Сургутского района поборолись за грант главы муниципалитета. Фото администрации района.Начинающие предприниматели Сургутского района поборолись за грант главы муниципалитета. Фото администрации района.
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В режиме онлайн-конференции прошла защита проектов начинающих предпринимателей на получение грантов от администрации Сургутского района.

- Несмотря на пандемию количество субъектов предпринимательства в районе стабильно растёт. Предпринимательство — это риск, по статистике от 30 % стартапов погибают уже в первый год. Но, не ошибается только тот, кто ничего не делает, - заявил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Всего на конкурсе представили семь проектов: «Первая Кондитерская» на Барсово, пиццерия «Марио пицца» п.г.т. Федоровский, семейное кафе-кондитерская «Незабудка», открытие школы «IQ 007» по франшизе в Федоровском и прочие стартапы.

Как отметил глава района несколько лет подряд муниципалитет возглавляет инвестиционный рейтинг ХМАО:

- Это результат планомерной работы. Он подтверждается прежде всего отзывами самих предпринимателей, а также сухими статистическими данными. Сургутский район единственный муниципалитет Югры, где число субъектов предпринимательства растёт начиная с 2014 года, - отметил Андрей Трубецкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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