2020-06-16T09:24:52+03:00
Общество

Власти Сургутского района помогут погорельцам Белого Яра

Внести посильный вклад может каждый неравнодушный земляк
Руслан Савинов
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Власти Сургутского района помогут погорельцам Белого ЯраВласти Сургутского района помогут погорельцам Белого ЯраФото: pixabay.com
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В г. п. Белый Яр в минувшие выходные случился пожар в аварийном доме на улице Маяковского. Жителей вовремя эвакуировали. Без крова осталось 12 семей, то есть около полусотни человек.

- Администрация района готова компенсировать семьям стоимость аренды жилья в размере 15 тысяч рублей в месяц в течение года на квартиру. Социально не защищённым людям, то есть неработающим пенсионерам, многодетным семьям и инвалидам, - до трех лет. Единственное условие – пострадавшие должны быть постоянными жителями района и не иметь другого жилья. Кроме того, единовременная выплата от администрации составит 25 тысяч рублей на квартиру, - заявил замглавы Алексей Савенков Сургутского района.

Напомним, сгоревший дом признали аварийным в 2019 году, поэтому по муниципальной программе переселения в новые квартиры жильцы могут рассчитывать не ранее 2024 года.

Добавим, что погорельцам нужны постельное белье, полотенца и посуда, взрослая и детская одежда. Телефон для справок: 8 912 086-40-68. Отвезти можно самостоятельно: п. Белый Яр, дом досуга и творчества, ул. Лесная, дом 19Б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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