2020-07-08T11:15:48+03:00
Происшествия

В Нефтеюганском районе утонул мужчина

Статистика несчастных случаев на воде в ХМАО растет
Руслан Савинов
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В Нефтеюганском районе утонул мужчинаВ Нефтеюганском районе утонул мужчинаФото: pixabay.com
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На старицу реки Большой Салым в Нефтеюганском районе выезжала поисковая группа по сообщению: требуется оказать помощь в проведении поисково – спасательных работ. Необходима была помощь группы водолазов для обнаружения утонувшего мужчины.

- На месте поисков спасатели обследовали дно реки на площади 1750 квадратных метров. Тело мужчины обнаружили и передали сотрудникам полиции, - сообщиди в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория»

Как отмечают специалисты, статистика несчастных случаев на воде в ХМАО растет:

- Купаться следует в специально оборудованных местах. Не входите в воду в состоянии опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга, - напоминают югорчанам спасатели.

Также в воде следует находиться не более 10-15 минут. Кроме того, при переохлаждении тела могут возникнуть судороги.

Добавим, что опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте: так можно получить смертельную травму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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