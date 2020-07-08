В Нефтеюганском районе утонул мужчина
На старицу реки Большой Салым в Нефтеюганском районе выезжала поисковая группа по сообщению: требуется оказать помощь в проведении поисково – спасательных работ. Необходима была помощь группы водолазов для обнаружения утонувшего мужчины.
- На месте поисков спасатели обследовали дно реки на площади 1750 квадратных метров. Тело мужчины обнаружили и передали сотрудникам полиции, - сообщиди в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория»
Как отмечают специалисты, статистика несчастных случаев на воде в ХМАО растет:
- Купаться следует в специально оборудованных местах. Не входите в воду в состоянии опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга, - напоминают югорчанам спасатели.
Также в воде следует находиться не более 10-15 минут. Кроме того, при переохлаждении тела могут возникнуть судороги.
Добавим, что опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте: так можно получить смертельную травму.
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ИСТОЧНИК KP.RU