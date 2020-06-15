Спасатели обнаружили девушку и ребенка, утонувших в водоемах Югры

Спасатели зонального поисково-спасательного отряда Кондинского района 12 июня выезжали на реку Конда в п. Полноват.

- Причиной вызова спасателей послужило сообщение о том, что 10-летний ребенок ушел гулять и не вернулся. На месте вызова спасатели провели водолазные работы. Тело ребенка найдено, доставлено на берег и передано полицейским, - пояснили детали трагедии в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория».

Еще одно жуткое событие произошло накануне, 14 июня, на озере Сармас в СНТ «Заречный» Нефтеюганского района ХМАО.

Я- требовалось оказать помощь в поиске 27-летней девушки. На месте происшествия поисковая группа обнаружила гидроцикл. Вскоре обнаружили труп девушки. Тело утонувшей передано полицейским, - сообщили спасатели.

Напомним, что купаться следует только в специально оборудованных местах, находиться в воде не более 10-15 минут.