Избирательные комиссии Югры начали подготовку к единому дню голосования

7 Июль 2020 2020-07-07T13:58:58+03:00

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В четырех муниципалитетах ХМАО состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Речь идет о Радужном, Мегионе, Покачи, Белоярском района.

Так, в городском поселении Советский 13 сентября пройдут выборы главы поселения, а также выборы депутатов Совета депутатов городского поселения пятого созыва.

Кроме того, глав сельских и городских поселений в единый день голосования выберут в с.п. Малый Атлым Октябрьского района, с.п. Сорум Белоярского района, с.п. Лямина Сургутского района, с.п. Мулымья Кондинского района.

Также дополнительные выборы депутатов городских дум состоятся в Нефтеюганске и Когалыме.

Добавим, что все упомянутые избирательные кампании назначены. С 9 июля начнется выдвижение кандидатов избирательными объединениями и в порядке самовыдвижения.

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ИСТОЧНИК KP.RU