Большинство югорчан одобрили внесение изменений в Конституцию России
В ХМАО 69% проголосовавших, то есть 487 750 человек, высказались «за» внесение изменений в Конституцию России.
Отметим, что «против» проголосовали 30,05% - 212 434 человек.
- Явка на общероссийском голосовании по вопросу одобрения вносимых изменений в Конституцию РФ в Югре составила 61,72%, - подвели итог в региональном избиркоме.
- Югорчане показали высокую активность на голосовании, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, - заявил председатель избиркома Югры Денис Корнеев.
Он добавил, что лидерами по явке стали Белоярский и Нефтеюганский район, а также Ханты-Мансийск.
Сообщается, что успешному проведению голосования помогли принятые меры безопасности и увеличенная продолжительность процедуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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