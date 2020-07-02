2020-07-02T09:45:41+03:00
Общество

Большинство югорчан одобрили внесение изменений в Конституцию России

69% проголосовавших высказались «за» поправки в Основной закон
Руслан Савинов
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Большинство югорчан одобрили внесение изменений в Конституцию РоссииБольшинство югорчан одобрили внесение изменений в Конституцию РоссииФото: pixabay.com
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В ХМАО 69% проголосовавших, то есть 487 750 человек, высказались «за» внесение изменений в Конституцию России.

Отметим, что «против» проголосовали 30,05% - 212 434 человек.

- Явка на общероссийском голосовании по вопросу одобрения вносимых изменений в Конституцию РФ в Югре составила 61,72%, - подвели итог в региональном избиркоме.

- Югорчане показали высокую активность на голосовании, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, - заявил председатель избиркома Югры Денис Корнеев.

Он добавил, что лидерами по явке стали Белоярский и Нефтеюганский район, а также Ханты-Мансийск.

Сообщается, что успешному проведению голосования помогли принятые меры безопасности и увеличенная продолжительность процедуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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