Большинство югорчан одобрили внесение изменений в Конституцию России

Как поселиться в Крыму за 3000 рублей в сутки. И не пожалеть

Спецкор «КП» Дмитрий Стешин отправился с семьей в экспедицию — проверить, есть ли отдых в Крыму-2020? И можно ли пожить на полуострове дешево, но прилично? [Часть 3]