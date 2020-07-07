2020-07-07T13:15:35+03:00
Общество

В Югре 391 специалиста соцобслуживания продолжили работать в особом режиме

Сотрудники по-прежнему троятся сменами
Руслан Савинов
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В Югре 391 специалиста соцобслуживания продолжили работать в особом режимеВ Югре 391 специалиста соцобслуживания продолжили работать в особом режимеФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба сообщила, что стационарные организации социального обслуживания региона продолжают работать в сменном режиме.

- Этот режим по последним данным для 391 специалиста, - уточнила Наталья Комарова.

Кроме того, глава региона поручила департаменту социального развития урегулировать в правовом отношении назначение и выплаты за особые условия труда работникам стационарных организаций соцобслуживания.

Также стало известно, что департаменту здравоохранения Югры выделены ассигнования бюджета для покупки лекарств в целях профилактики заболевания контактных лиц из эпидемических очагов COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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