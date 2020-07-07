В Сургутском районе переломили ситуацию с распространением коронавируса: КПП убирают

Стало известно, что КПП, которые ограничивали свободное передвижение в Лянторе, Нижнесортымском и Федоровском прекратили деятельность. Теперь свободный въезд и выезд снова разрешены.

- Коэффициент распространения заболеваемости COVID-19 еще до конца прошлой недели составлял, 0,4 - 0,5. Вчера и сегодня видим всплеск заболевания - до 20 заболевших на территории района. Это больше, чем на прошлой неделе, но меньше, чем раньше, - заявил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Он подвел итог: Сургутский район сдержал распространение инфекции:

- Нам удалось переломить ситуацию с распространением коронавируса. Все предпосылки для снятия ограничительных мер мы выполнили, - заявил глава муниципалитета.

Напомним, что КПП по ограничению передвижения в г. п. Лянтор, с.п. Нижнесортымский и г.п. Федоровский начали 23 мая 2020 года. В то время ситуация была критической. Количество заболевших превышало 1200 человек.

Тогда одной из самых жестких мер по предотвращению распространения инфекции стало ограничение движения транспорта в поселения с максимальным количеством зараженных.

Напомним, режим обязательной самоизоляции продолжает действовать до сих пор не только на территории Сургутского района, но и в ХМАО в целом.